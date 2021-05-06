До України з візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та представниками громадськості.

Про приліт Блінкен повідомив у Twitter.

“Приземлився у Києві, оскільки ми прагнемо укріпити партнерство України та США. Це важлива можливість обговорити тривалу агресію Росії та підкреслити необхідність збереження темпів реформ і зосередження уваги на них з нашими українськими партнерами”, – написав Блінкен.

Разом із Блінкеном прибула його заступниця Вікторія Нуланд.

Розклад заходів під час візиту:

09:20 Блінкен зустрінеться з депутатами Верховної Ради. Зустріч закрита для преси.

09:40 Ентоні Блінкен зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

10:10 Блінкен разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і митрополитом Епіфаніем візьме участь у покладанні квітів до меморіалу загиблим у війні на Донбасі.

10:20 Ентоні Блінкен відвідає Михайлівський собор з митрополитом Епіфанієм.

10:45 держсекретар Ентоні Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч буде закрито для преси.

11:55 Блінкен проведе спільну пресконференцію з президентом України Володимиром Зеленським. Буде доступ преси. На сайті ОПУ зазначається, що зустріч із пресою запланована о 12:30.

12:30 Ентоні Блінкен зустрінеться з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

15:25 Ентоні Блінкен візьме участь у віртуальному круглому столі щодо реформ і боротьби з корупцією.

16:15 Ентоні Блінкен візьме участь у віртуальній зустрічі посольства США в Києві.