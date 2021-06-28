До України на День Незалежності привезуть оригінал Конституції гетьмана Пилипа Орлика 1710 року "Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького".

Про це під час урочистого засідання в Парламенті заявив президент Володимир Зеленський, повідомляють #Букви.

Нагадаємо, що урочисте засідання проводиться з нагоди 25-ї річниці прийняття нової Конституції України.

Перед промовою Зеленського під спів хору “Молитви за України” до зали засідання внесли Конституцію.

Фото: #Букви

За словами президента Конституція Пилипа Орлика більше ніж на 300 років жодного разу не була в Україні.

Влада України та Швеції, в національному архіві якої зберігається оригінал документу, кілька місяців вели перемовини, щоб українці змогли побачити Конституцію гетьмана. Наразі національний архів Швеції передав до України три копію рукопису.

Одна копія знаходиться у фоє Верховної Ради, друга поїде до Офісу президента, а третя копія буде у Конституційному Суді України “після його оновлення та перезавантаження”.

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За словами Зеленського, до України приїде і оригінал Конституції Пилипа Орлика – він буде виставлений у Софійському соборі у Києві. Також будуть виставлені булаві Пилипа Орлика та Івана Мазепи.

Конституція Пилипа Орлика — договір гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика зі старшиною та козацтвом Війська (від усієї старшини та козацтва конституцію Орлика підписав кошовий отаман Кость Гордієнко), який визначав права і обов’язки усіх членів Війська. Укладений 1710 року. Затверджений шведським королем Карлом XII. Написаний латиною і староукраїнською. Складається з преамбули та 16 статей. За оцінкою українських істориків є однією з перших європейських конституцій нового часу. Чинності не набула, оскільки була написана в умовах вигнання.