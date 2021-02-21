Про це глава МОЗ повідомив у Facebook.
“Сьогодні особисто проконтролював відвантаження першої партії вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне. 500 000 доз вакцини їдуть до України і далі будуть розподілені між регіонами згідно з планом МОЗ”, – написав Степанов.
За його даними, зараз вакцина транспортується до Мумбая.
“Далі – довгий шлях вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі і вже днями вакцина прибуде до України”, – зазначив Степанов.
Він підкреслив, що під час транспортування буде дотримано всіх температурних вимог, які необхідні для збереження якості вакцин.
Міністр пояснив, що Oxford/AstraZeneca – це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZeneca, що має потужності для виробництва в Індії. Вакцина проти COVID-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфікована ВООЗ та рекомендована до екстреного використання. Serum Institute постачає свою продукцію в 140 країн світу.
- 13 лютого повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я України наступного тижня (тобто з 15 по 21 лютого) очікує надходження в нашу країну вакцини проти коронавірусу COVID-19 компанії AstraZeneca. Однак станом на п’ятниці вакцина досі не надійшла. Також повідомлялося, що поставки вакцини Pfizer затримуються “через бюрократичні процедури”.
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вилетів до Індії, щоб проконтролювати процес відправки першої партії вакцин в Україну.
- У МОЗ опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), які повинні бути вакциновані протягом двох років.
- 29 січня державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила Календарний план вакцинації проти коронавірусу на 2021 рік. За планом, вакцинація повинна розпочатися в лютому.