В Україну прибув генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Очікується, що він візьме участь у перемовинах щодо термінової технічної допомоги для гарантування безпеки і надійності ядерних об'єктів.

По це повідомляє МАГАТЕ.

Організація планує сприяти запобіганню ризикам аварій, які можуть загрожувати людям і навколишньому середовищу. За результатами зустрічі експертів МАГАТЕ планують скерувати на пріоритетні об’єкти. Вони будуть займатися постачанням життєво важливих засобів безпеки, зокрема обладнання для моніторингу та аварійного реагування.

Голова МАГАТЕ додав, що напад Росії на Україну наражає атомні електростанції та інші відповідні об’єкти на безпрецедентну небезпеку. Тому організація заявила, що має вжити термінових заходів для врегулювання безпеки їхньої експлуатації і знизити ризики ядерної аварії. Адже такий інцидент може мати серйозні наслідки для здоров’я людей і навколишнього середовища – як в Україні, так і за її межами.

Рафаель Маріано Гроссі під час візиту відвідає одну з атомних електростанцій України.

“Україна звернулася до нас по допомогу для гарантування безпеки. Зараз ми почнемо її доставляти. Україна має одну з найбільших в Європі ядерно-енергетичних програм. Присутність МАГАТЕ там, де це необхідно для забезпечення безпеки, має першорядне значення. Зараз ми готові надати необхідну підтримку”, – сказав він.