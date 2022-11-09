Про це повідомили на сайті федерального уряду.

Україна отримала 30 колісних бронемашин Dingo. Також передали ракети для системи ППО Iris-T SLM, стосовно кількості не йшлося.

До раніше переданих 14 антидронних датчиків надали ще чотири. Німеччина доставила також 18 розвідувальних безпілотників, п’ять тягачів-транспортерів M1070 Oshkosh, навантажувач (на додаток до двох поставлених раніше).

Серед раніше заявленого надали 42 машини для розмінування, чотири мобільні і захищені системи розмінування. Зокрема допомога включає в себе три мобільні, захищені і дистанційно керовані системи розмінування та п’ять мобільних розвідувальних комплексів.

“Уряд Німеччини підтримує українських військових у тісній координації зі своїми партнерами та союзниками. Цей список містить огляд військової допомоги Німеччини Україні летального та нелетального характеру. Сюди входять поставки із запасів Бундесверу та німецької промисловості, які фінансуються з коштів так званої допомоги федерального уряду на навчання”, — йдеться у повідомленні.