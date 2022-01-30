Про це повідомляє українське Міноборони.

Під час візиту міністерка зустрінеться із міністром оборони України Олексієм Резніковим на тлі перспективи вторгнення Росії. Раніше уряд Канади вирішив виділити 340 мільйонів доларів на підтримку України і продовження операції UNIFIER ще на три роки. Тепер співробітництво в Об’єднаній оперативній групі Збройних сил Канади-Україна буде тривати до кінця березня 2025 року. Крім того, їхній уряд планує збільшити кількість особового складу навчальної місії в Україні до 400 осіб.

27 січня країна-партнер ухвалила рішення щодо додаткового виділення Україні 50 млн канадських доларів (близько 39,5 млн доларів США) гуманітарної допомоги. Також повідомлялось, що уряд Канади направить невеликий контингент військових з полку спеціальних операцій (CSOR).

Міноборони України зазначили, що канадські війська провели понад 600 курсів починаючи з 2015 року. Фахівці навчали майже 33 тисяч українських військовослужбовців і представників сектору безпеки низці тактичних і передових військових навичок.