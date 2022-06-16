Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Литви.

За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, техніка вже на поле бою, “щоб захистити життя українських солдатів”.

Зазначимо, що бронетранспортер M113 важать 10,4 тону. Транспортні засоби здатні вмістити до 12 бійців, а також водія. Вони можуть плити зі швидкістю 6 км/год.

Також Литва планує передати 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків для робіт із розмінування. Допомога передбачає надання розвідувальних безпілотників EOS C VTOL та озброєний Bayraktar TB2.

Українські захисники вчаться користуватися західним озброєнням, а навчають їх литовські збройні сили. Вони надають можливості підвищення кваліфікації. Наприклад, у квітні тривав навчальний процес щодо роботи з протитанковими системами.

Західний сусід надав Україні системи Stinger, протитанкову зброю, бронежилети та каски, 120-мм міномети, стрілецьку зброю, амуніцію, тепловізори, дрони, антидрони, наглядові радари. Їх передавали в межах військової допомоги.