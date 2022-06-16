За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, техніка вже на поле бою, “щоб захистити життя українських солдатів”.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Литви.

Зазначимо, що бронетранспортер M113 важать 10,4 тону. Транспортні засоби здатні вмістити до 12 бійців, а також водія. Вони можуть плити зі швидкістю 6 км/год.

🇱🇹 Lithuania has been firmly and consistently supporting

🇺🇦 Ukraine in its fight against Russia’s aggression in all possible ways, including military, financial, humanitarian and any other assistance. #StandWithUkraine https://t.co/0eH0qh0iCy — Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) June 16, 2022

Також Литва планує передати 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків для робіт із розмінування. Допомога передбачає надання розвідувальних безпілотників EOS C VTOL та озброєний Bayraktar TB2.

Українські захисники вчаться користуватися західним озброєнням, а навчають їх литовські збройні сили. Вони надають можливості підвищення кваліфікації. Наприклад, у квітні тривав навчальний процес щодо роботи з протитанковими системами.

Західний сусід надав Україні системи Stinger, протитанкову зброю, бронежилети та каски, 120-мм міномети, стрілецьку зброю, амуніцію, тепловізори, дрони, антидрони, наглядові радари. Їх передавали в межах військової допомоги.