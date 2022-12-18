Азербайджан передав Україні енергетичне обладнання. Перший вантаж вже надійшов до країни.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Партія налічує понад 52 тонни. Вантаж складається з 45 силових трансформаторів та 5 електростанцій резервного живлення різної потужності.

Другу партію планують надіслати до України найближчим часом.

“Дякую нашим азербайджанським друзям та особисто Міністру енергетики Парвізу Шахбазову за швидку реакцію на наше прохання та допомогу енергетичному сектору України у ці складні часи”, – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Загальна вартість допомоги становить понад 800 тисяч доларів.

Електрообладнання скерують до регіонів, які найбільше постраждали від російських ударів. Його отримають оператори систем розподілу з Миколаївської, Сумської, Херсонської, Харківської, Запорізької та Чернігівської областей. Зокрема допомога передбачена й генеруючим компаніям.