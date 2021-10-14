В Одесі правоохоронці вилучили 660 тисяч пачок тютюнових виробів на суму в розмірі 13 мільйонів гривень, які незаконно намагались ввезти на територію України під виглядом гумових шин.

Про це повідомили у Національній поліції.

У вівторок, 13 жовтня, митники виявили в одному з контейнерів підакцизну продукцію. Хоча, відповідно до поданої митної декларації, в ньому повинні перевозили гумові пневматичні шини.

Отже, до України намагалися незаконно ввезти 660 тисяч пачок цигарок різних марок на суму в розмірі 13 мільйонів гривень.

“Інформацію про контрабанду партії цигарок, що має прийти до Одеського порту, отримали співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції та СБУ”, – повідомили у Нацполіції.

Тому правоохоронцям заздалегідь вдалось встановити країну відправника вантажу, ймовірну дату прибуття до порту та товар, під виглядом якого мають його ввозити. Правоохоронці вилучили всю продукцію.

Наразі встановлюються причетні до організації цієї схеми.

Зауважимо, що згідно зі статтею 201 Кримінального кодексу, контрабанда карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Та сама дія, вчинена за попередньою змовою, раніше судимою за такий злочин особою, або службовцем із використанням службового становища карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.