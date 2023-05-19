Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини допоміг повернути до України 14-річну дівчину Вероніку, яку незаконно вивезли до Росії.

Джерело: Омбудсман Дмитро Лубінець

Вероніку вивезли до Росії після повномасштабного вторгнення РФ. Зараз дівчина перебуває вдома.

“Зі своїм представником з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Олександром Кононенком ми поспілкувалися з повернутою українкою та її законною представницею – бабусею. Ми знаємо, який нелегкий шлях подолала жінка, аби перевезти онуку на територію України. На щастя, цього разу все вдалося”, – зазначив Лубінець.

Він додав, що Вероніка пройде реабілітацію і отримає всю потрібну допомогу – як медичну, так і гуманітарну.

“А приємним сюрпризом після повернення на рідну землю вже став корисний подарунок для полегшення здобуття освіти рідною мовою”, – додав омбудсман.