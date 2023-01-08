У результаті успішного обміну військовополоненими вдалося повернути на підконтрольну територію 50 українських захисників.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Всього вдалося повернути 33 офіцери та 17 рядових і сержантів.

Від початку російського вторгнення це вже 36-й обмін.

“Завдяки роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими загалом вдалося повернути додому вже 1646 осіб — військових та цивільних”, — зазначено у повідомленні.

Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими продовжує роботу.