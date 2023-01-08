Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Всього вдалося повернути 33 офіцери та 17 рядових і сержантів.
Від початку російського вторгнення це вже 36-й обмін.
“Завдяки роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими загалом вдалося повернути додому вже 1646 осіб — військових та цивільних”, — зазначено у повідомленні.
Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими продовжує роботу.
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