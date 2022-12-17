Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Йдеться про повернення 11-річного Марка та 18-річного Данила боролися майже два місяці. 17 жовтня їхня мама Юлія звернулася до міністерства з проханням допомогти евакуювати її синів: Марка – з тимчасово окупованого Тореза на Донеччині, Данила – з Росії.
Мати хлопців раніше перебувала у російському полоні. Її звільнили 17 жовтня разом з іншими 107 жінками.
“За повернення 11-річного Марка та 18-річного Данила боролися майже два місяці. 17 жовтня їхня мама Юлія звернулася до Мінреінтеграції з проханням допомогти евакуювати її синів”, — йдеться в повідомленні.
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