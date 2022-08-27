До України повернули тіла понад 540 загиблих військових, більше ніж 300 з «Азовсталі»

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.
За його словами, Мінреінтеграції займається поверненням тіл українських військових постійно, а після створення Офісу Уповноваженого наприкінці травня цей процес прискорився: “Через міжнародне представництво Червоного Хреста вдалося організувати комунікацію зі стороною РФ. Перемовини з агресором проводити складно, але нам вже вдалося повернути 541 загиблого захисника. З Маріуполя доставлено 428 тіл, з них понад 300 — захисники Азовсталі. Повертаємо загиблих із Донецького, Запорізького, Херсонського, Харківського, Луганського напрямків — звідусіль”, — заявив він, додавши, що найскладніше це комунікація з ворогом.
“Ми передаємо російській стороні локації, де є наші загиблі. Вони мають їх забирати, і тоді проводимо обміни. Але не завжди РФ хоче йти в зону бойових дій, хоча оголошується режим тиші. Навіть буває складно домовитися, щоб на ТОТ забрали тіла наших хлопців. Через величезні втрати особового складу росіяни не справляються зі своїми загиблими”, — зазначив він.
Також Котенко сказав, що комунікація з рідними зниклих безвісти чи загиблих українських захисників безперервна: “Складно пояснити людині, рідний якої загинув, чому інколи тривалий час не вдається повернути його тіло. Я не буду зараз говорити про росіян і людяність, це несумісно, всі про це знають”.
Він зазначив, що люди часто у відчаї: “Читають різні новини, в тому числі пропагандистських ресурсів, які пишуть, що Україні не потрібні наші військові. Це цинічна брехня. Постійно закликаю вірити тільки офіційним українським джерелам. Звертайтеся до Мінреінтеграції, якщо втратили зв’язок з рідними. Ми допоможемо!”, — наголосив Котенко.
- Гуманітарну місію Збройних Сил України щодо повернення загиблих реформують відповідно до пропозиції громадськості. Україна формує власні військові традиції, адже нова українська армія — це насамперед люди, а вже потім – озброєння та стандарти.
- 10 серпня до столиці України повернули ще 16 полеглих захисників Маріуполя. У Києві проводять огляд та реєстрацію тіл.
- Раніше Україні повернули 35 тіл загиблих захисників в обмін на 50 тіл окупантів. Їх повернув координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
- Також третій командир полку “Азов”, військовий Максим Жорін констатував обмін 220 тілами захисників Маріуполя. Тіла у жахливому стані, тому для того, щоб когось опізнати, потрібні будуть місяці.
- 8 червня відбувся обмін тілами загиблих військових між РФ та Україною за формулою “50 на 50”.