Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Домовленості з окупантами було досягнуто в результаті перемовин. У них брав участь уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.
Операцію проводили у співпраці Міністерство реінтеграції, Головне управління розвідки Міноборони, Служба безпеки України, Генштаб ЗСУ та інші силові структури України.
Процес повернення тіл загиблих українських захисників триває. Операції відбуваються відповідно до норм Женевської конвенції.
- Нагадаємо, третій командир полку “Азов”, військовий Максим Жорін констатував обмін 220 тілами захисників Маріуполя. Тіла у жахливому стані, тому для того, щоб когось опізнати, потрібні будуть місяці.
- 8 червня відбувся обмін тілами загиблих військових між РФ та Україною за формулою “50 на 50”.