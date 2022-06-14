У Запорізькій області відбувся черговий обмін тілами загиблих військовослужбовців. Цього разу на підконтрольні Україні терени повернули тіла 64 оборонців "Азовсталі" для гідного поховання.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Домовленості з окупантами було досягнуто в результаті перемовин. У них брав участь уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

Операцію проводили у співпраці Міністерство реінтеграції, Головне управління розвідки Міноборони, Служба безпеки України, Генштаб ЗСУ та інші силові структури України.

Процес повернення тіл загиблих українських захисників триває. Операції відбуваються відповідно до норм Женевської конвенції.