До України повернувся Микола Шиптур, якого було затримано у березні 2014 року під час проукраїнської акції у Севастополі. Згодом Миколу було засуджено та ув'язнено.

Джерело: Об’єднання родичів політв’язнів Кремля

Микола Шиптур був затриманий 9 березня 2014 року й увʼязнений за участь у проукраїнській акції з нагоди 200-річчя дня народження Тараса Шевченка в Севастополі.

Застосовуючи тортури Миколу змусили свідчити проти себе.

7 березня 2023 року Микола був звільнений у зв’язку з закінченням строку позбавлення свободи та понад два місяці знаходився у Центрі тимчасового утримання іноземних громадян у Ростовській області.

“У Центрі мені казали, що додому я зможу потрапити тільки після закінчення війни, бо немає консульських зв’язків. Разом з тим Міграційна служба РФ стверджувала, що зовсім скоро відпустить мене, але точних термінів не вказувала. Ці розбіжності викликали в мені велику тривогу, але одного ранку все швидко та раптово вирішилося”, — поділився Микола.

Однак 18 квітня близько 3:40 ночі Микола через грузинський кордон покину Росію. Попутками він доїхав до Тбілісі, де його зустрів друг.

Далі з пересадками в Єревані та Кишиневі Микола нарешті повернувся в Україну після 9 років російської колонії.

“Неможливо словами передати всі ці відчуття. Тільки вчора нарешті добрався додому. Зараз займаюся приємними домашніми клопотами, відновлюю потихеньку документи та готуюся до свого дня народження, що буде вже завтра”, — розповів експолітв’язень.

Після повернення в Україну Микола Шиптур перебуває у рідному місті – Івано-Франківську разом зі своєю сім’єю.