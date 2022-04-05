Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

64-ту мотострілецьку бригаду 35-тої загальновійськової армії РФ вивели з України до Білорусі 4 квітня. Військові, що чинили масові вбивства та катування мирного населення, перебували поблизу міста Мозир.

Планується, що особовий склад доправлять залізницею до російського Бєлгорода до 6 квітня. Після дводенного відпочинку їх планують відправити орієнтовно на харківський напрямок. Зазвичай підрозділи РФ, які залишають зону бойових дій, отримують набагато більше часу на відновлення та відпочинок.

Подібне швидке передислокування вказує на те, що 64-ту бригаду очікують “спеціальні завдання”. Планується, що першим з них є залякування жителів населених пунктів України. Розвідка наголошує, що вони можуть знову повторити злочини геноциду в Бучі й в інших містах.

“Ще одна мета швидкого повернення 64-ї бригади на територію України – швидка “утилізація” непотрібних свідків. Тобто, передислокація на таку ділянку фронту, де у них не буде шансів залишитися живими, щоб унеможливити надання свідчень у майбутніх судах”, – підкреслюють у ГУР.

Російські окупанти, за даними розвідки, усвідомлюють резонанс подій в Бучі та відповідальність за скоєні злочини. Тому вони намагаються масово опиратися поверненню в Україну, проте командування РФ ігнорує ці настрої. Окупантам погрожують трибуналом, якщо ті відмовляться брати участь у бойових діях, та не приймають до розгляду рапорти на звільнення.