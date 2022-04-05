Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.
64-ту мотострілецьку бригаду 35-тої загальновійськової армії РФ вивели з України до Білорусі 4 квітня. Військові, що чинили масові вбивства та катування мирного населення, перебували поблизу міста Мозир.
Планується, що особовий склад доправлять залізницею до російського Бєлгорода до 6 квітня. Після дводенного відпочинку їх планують відправити орієнтовно на харківський напрямок. Зазвичай підрозділи РФ, які залишають зону бойових дій, отримують набагато більше часу на відновлення та відпочинок.
Подібне швидке передислокування вказує на те, що 64-ту бригаду очікують “спеціальні завдання”. Планується, що першим з них є залякування жителів населених пунктів України. Розвідка наголошує, що вони можуть знову повторити злочини геноциду в Бучі й в інших містах.
“Ще одна мета швидкого повернення 64-ї бригади на територію України – швидка “утилізація” непотрібних свідків. Тобто, передислокація на таку ділянку фронту, де у них не буде шансів залишитися живими, щоб унеможливити надання свідчень у майбутніх судах”, – підкреслюють у ГУР.
Російські окупанти, за даними розвідки, усвідомлюють резонанс подій в Бучі та відповідальність за скоєні злочини. Тому вони намагаються масово опиратися поверненню в Україну, проте командування РФ ігнорує ці настрої. Окупантам погрожують трибуналом, якщо ті відмовляться брати участь у бойових діях, та не приймають до розгляду рапорти на звільнення.
- Нагадаємо, після звільнення Київської області від російських окупантів і заходу туди журналістів, світ шокувала картина, яка панувала в ще нещодавно квітучому місті. Зруйновані будинки, знищені автомобілі, розбиті дороги та техніка, але найстрашніше – сотні тіл місцевих жителів.
- Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 4 березня назвав звірства, вчинені РФ та Путіним у Бучі, “воєнним злочином”, та наголосив, що розглядає додаткові санкції проти РФ.
- Відомо, що Європейський Союз створив з Україною спільну слідчу групу для збору доказів та розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людства та готовий посилити ці зусилля, направивши слідчі групи на місця, щоб підтримати українську прокуратуру. Євроюст і Європол готові допомогти.
- Також у звільненому селі Мотижин, що у Київській області, виявили братську могилу мирних жителів. Російські військові зв’язували деяким полоненим руки і розстрілювали.
- Окрім цього, у російських ЗМІ почали відкрито закликати до етнічних чисток на території України. Вони закликають до масових репресій та називають українців “антиросійською конструкцією”.