Про це поінформували в пресслужбі Держдепартаменту.

Після візиту до України Чолле також відвідає Варшаву, де обговорення на вказану тему продовжаться.

“Радник Держдепартаменту Дерек Чолле відвідає Київ 20-21 липня та Варшаву 21-23 липня для посилення стратегічної цінності відносин США з Україною та Польщею. Він продовжить наші дипломатичні розмови з Україною та Польщею з низки питань, включно з нашим спільним занепокоєнням щодо газопроводу “Північний потік-2″ та енергетичної безпеки в цілому, а також щодо поточних реформ”, – зазначається у повідомленні.

Перебуваючи в Києві, Чолле зустрінеться з високопоставленими урядовцями, аби “обговорити підтримку США зусиль України щодо протидії агресії Росії і подальше просування економічних та антикорупційних реформ”.

Крім того, він зустрінеться з представниками бізнес-спільноти, щоб “обговорити відновлення економіки України та можливості для спільного процвітання”.

Як інформує агентство Reuters із посиланням на “обізнані джерела”, США і Німеччина найближчими днями можуть оголосити про досягнення домовленості щодо газопроводу “Північний потік-2”, що дозволить їм остаточно врегулювати розбіжності з цього питання.

“Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Ангела Меркель не змогли врегулювати розбіжності щодо підводного трубопроводу під час зустрічі минулого тижня, але погодилися, що Москві не можна дозволяти використовувати енергію як зброю проти своїх сусідів”, – зазначає агентство.

За даними Reuters, занепокоєння США викликає те, що газопровід збільшить залежність Європи від російського газу і може позбавити Україну транзитних коштів.

Як зазначає Reuters, домовленість між США та Німеччиною, про яку має бути оголошено найближчими днями, дозволить уникнути запровадження американських санкцій проти компанії-оператора “Північного потоку-2” та її керівництва.

Згідно з джерелами агентства, країни мають оголосити про збільшення інвестицій в енергетичний сектор України, аби компенсувати можливі негативні наслідки від запуску російського газопроводу. Поки не відомо, чи будуть інвестиції державними, або ж США і Німеччина залучатимуть приватні інвестиції в Україну.

Крім того, Німеччина має намір надати гарантії поставок Україні природного газу в разі, якщо Росія припинить подавати його.

За словами співрозмовників Reuters, Вашингтон хоче попередньо переконатися, що Україна підтримує цю домовленість.

“Північний потік-2”

Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладку двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.

Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.

Реалізація проєкту була призупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.

У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладання труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.

Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.

Потім стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу. У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.

Гендиректор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що будівельні роботи на газопроводі “Північний потік – 2” планується завершити до кінця літа.