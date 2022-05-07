Для розслідування російських воєнних злочинів, Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини відправить до України своїх експертів.
Про це повідомив речник Федерального міністерства внутрішніх справ.
Протягом розслідування німецькі експерти застосовуватимуть новітнє обладнання для огляду тіл і навчатимуть українських колег. Проте, як зазначається у повідомленні, з безпекових міркувань навчання пройдуть на території Німеччини або іншої країни.
Співробітники управління кримінальної поліції проводитимуть розслідування від імені Генерального прокурора і нададуть власні висновки Міжнародному кримінальному суду в Гаазі.
- Нагадаємо, що лідер консервативної опозиції Німеччини Фрідріх Мерц сьогодні прибув до Києва для зустрічі з українськими офіційними особами, оскільки канцлер Олаф Шольц дав зрозуміти, що найближчим часом він не відвідає Україну.
- Також Федеральний уряд Німеччини вирішив поставити Україні важке озброєння, а саме 7 гаубиць Panzerhaubitzen 2000 зі складів Бундесверу.
- Раніше міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що його країна готова підтримати ембарго на російську нафту.
- Згідно зі звітом Мінекономіки ФРН, опублікованим 1 квітня, Німеччина може повністю відмовитись від російської нафти вже до кінця літа 2022 року.