Для розслідування російських воєнних злочинів, Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини відправить до України своїх експертів.

Про це повідомив речник Федерального міністерства внутрішніх справ.

Протягом розслідування німецькі експерти застосовуватимуть новітнє обладнання для огляду тіл і навчатимуть українських колег. Проте, як зазначається у повідомленні, з безпекових міркувань навчання пройдуть на території Німеччини або іншої країни.

Співробітники управління кримінальної поліції проводитимуть розслідування від імені Генерального прокурора і нададуть власні висновки Міжнародному кримінальному суду в Гаазі.