На тлі можливої ескалації збройного конфлікту з боку Російської Федерації, Україну відвідають представники Польщі, Великої Британії, Нідерландів та Туреччини.

Про це повідомляють #Букви.

Польща

1 лютого до України з робочим візитом прибуде прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. В тракті зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем планується обговорення допомоги Україні через загрозу з боку Росії. Це перший візит Моравецького на посаді, яку він обіймає з 2017 року.

Зокрема він наголосив, що для України “потрібними є не лише дипломатичні жести, але й реальна допомога”.

Велика Британія

Також сьогодні в Україні очікують прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який проведе зустріч Зеленським. Зустріч запланована у Маріїнському палаці о 19:00.

Зокрема уряд Великої Британії оголосив про виділення понад 118 мільйонів доларів задля сприяння стабільному управлінню та енергетичній незалежності України від Росії.

Він зауважив, що як друг і демократичний партнер Велика Британія продовжуватиме відстоювати суверенітет України перед тими, хто прагне його зруйнувати.

Нідерланди

1 лютого теж очікується візит й представників Нідерландів. Прибудуть прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та міністр закордонних справ Вопке Гукстра.

Під час перебування в Україні буде обговорена чинна загроза збройної агресії від Російської Федерації. Також планується порушити питання, пов’язане із загибеллю рейсу MH17 над Донбасом влітку 2014 року.

Нагадаємо, що нещодавно керівна партія Нідерландів разом з опозиційною “Партією праці” виступили за озброєння України на тлі напруженої ситуації на українсько-російському кордоні.

Туреччина

Відомо, що протягом цього тижня Україну відвідає президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про візит, що влада постійно працює з партнерами України, щоб стримати Росію

Вперше про робочу зустріч заявляли ще 20 січня.