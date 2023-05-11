Про це йдеться у Twitter-акаунті Йоганссон.
Метою візиту до України Йоганссон назвала обговорення питань спільної безпеки України та Європейського Союзу.
Зокрема на порядку денному такі питання:
– поліцейська співпраця;
– успішна робота щодо запобігання незаконному обігу вогнепальної зброї;
– розслідування воєнних злочинів;
– підтримка ЄС у розмінуванні України.
Вона також зазначила, що очільник українського МВС “досягає відмінних результатів”.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з офіційним візитом до Києва, аби відзначити День Європи та зустрітися з представниками української влади.