Фото: twitter.com/YlvaJohansson

Про це йдеться у Twitter-акаунті Йоганссон.

Метою візиту до України Йоганссон назвала обговорення питань спільної безпеки України та Європейського Союзу.

Зокрема на порядку денному такі питання:

– поліцейська співпраця;

– успішна робота щодо запобігання незаконному обігу вогнепальної зброї;

– розслідування воєнних злочинів;

– підтримка ЄС у розмінуванні України.

Вона також зазначила, що очільник українського МВС “досягає відмінних результатів”.