Про це інформує пресслужба “Укравтодору”.

Відтак, “Укравтодор” зустрів вантажівки з мостовими конструкціями від Норвезького управління державних доріг. Караван з гуманітарною допомогою у вигляді 10 переправ вирушив у грудні 2022 року. Зазначимо, що перша партія прибула 11 січня.

Україні подарували тимчасові мостові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів. Ці конструкції дозволять не лише з’єднати населені пункти, а й забезпечать довезення гуманітарних вантажів, проїзд швидких, ремонтних бригад, евакуацію населення.

Вартість переданих конструкцій становить 30 мільйонів норвезьких крон. Технічна допомога фінансується з гуманітарного бюджету Міністерства закордонних справ.

Для того, щоб процес встановлення мостів на деокупованих територіях оперативно почався, українські мостобудівники пройдуть тренінг у Польщі. Норвезькі фахівці на прикладі однієї з переданих переправ навчать інженерів складати їх швидко та ефективно.

В “Укравтодорі” зазначили, що Норвегія стала третьою країною, котра від початку російсько-української війни передала в Україну гуманітарну допомогу для відновлення дорожньої інфраструктури. Раніше 9 тимчасових мостів подарували Чехія та Франція. Частина цих мостів вже змонтована на Київщині, Чернігівщині, Черкащині та Харківщині.