Про це повідомив спікер Верховної ради Руслан Стефанчук Facebook.
“Радий вітати з першим візитом до України після призначення на посаду міністра оборони Латвійської Республіки Інару Мурнієце”, — написав він у Facebook.
Мурнієце разом із головою ВРУ обговорили “формулу миру”, яку раніше запропонував президент України Володимир Зеленський. Стефанчук висловив сподівання на активну підтримку з боку Латвії.
Спікер наголосив на важливості об’єднання міжнародної підтримки. Ще він зазначив щодо створення механізмів, які б дозволили притягнути російських військових до відповідальності за скоєні в Україні злочини.
Руслан Стефанчук висловив подяку Латвії за військову допомогу. Він з главою Міноборони порушили питання надання необхідних для подальшої боротьби з Росією видів озброєння.
“Лінія фронту в Україні — це наша лінія фронту”, — зазначила Інара Мурнієце.
Ще спікер заручився підтримкою країни в питанні обороноздатності України.
“Інара Мурнієце доклала багато зусиль задля підтримки України на посаді Спікера Сейму Латвії. Сподіваюся на подальшу рішучу допомогу Україні і новим Урядом Латвії”, — написав Стефанчук.
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