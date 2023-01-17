До України прибула з першим візитом нова міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце.

Про це повідомив спікер Верховної ради Руслан Стефанчук Facebook.

“Радий вітати з першим візитом до України після призначення на посаду міністра оборони Латвійської Республіки Інару Мурнієце”, — написав він у Facebook.

Мурнієце разом із головою ВРУ обговорили “формулу миру”, яку раніше запропонував президент України Володимир Зеленський. Стефанчук висловив сподівання на активну підтримку з боку Латвії.

Спікер наголосив на важливості об’єднання міжнародної підтримки. Ще він зазначив щодо створення механізмів, які б дозволили притягнути російських військових до відповідальності за скоєні в Україні злочини.

Руслан Стефанчук висловив подяку Латвії за військову допомогу. Він з главою Міноборони порушили питання надання необхідних для подальшої боротьби з Росією видів озброєння.

“Лінія фронту в Україні — це наша лінія фронту”, — зазначила Інара Мурнієце.

Ще спікер заручився підтримкою країни в питанні обороноздатності України.

“Інара Мурнієце доклала багато зусиль задля підтримки України на посаді Спікера Сейму Латвії. Сподіваюся на подальшу рішучу допомогу Україні і новим Урядом Латвії”, — написав Стефанчук.