До України з візитом прибули два представники інших країн — прем’єр-міністр Латвійської Республіки Кріш’яніс Каріньш і міністерка культури Хорватії Ніна Обулєн Коржінек.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram і латвійський високопосадовець повідомив у Twitter.

“Відвідую Київ, щоб підтвердити непохитну підтримку Латвією України стільки, скільки буде потрібно. Українська перемога має вирішальне значення для вільної Європи”, — написав Каріньш.

Visiting Kyiv to reiterate Latvia’s unwavering support for #Ukraine as long as it takes.🇱🇻🇺🇦

Ukrainian victory is crucial for a free Europe. pic.twitter.com/1GOs46nM6t — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) March 16, 2023

Разом з Обулєн Коржінек приїхала її команда. Український міністр культури привітав її разом з командою в Україні.