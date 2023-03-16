Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram і латвійський високопосадовець повідомив у Twitter.
“Відвідую Київ, щоб підтвердити непохитну підтримку Латвією України стільки, скільки буде потрібно. Українська перемога має вирішальне значення для вільної Європи”, — написав Каріньш.
Visiting Kyiv to reiterate Latvia’s unwavering support for #Ukraine as long as it takes.🇱🇻🇺🇦
Ukrainian victory is crucial for a free Europe. pic.twitter.com/1GOs46nM6t
— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) March 16, 2023
Разом з Обулєн Коржінек приїхала її команда. Український міністр культури привітав її разом з командою в Україні.
“Це знаковий та символічний візит для нас”, — зазначив він.
Олександр Ткаченко подякував за співпрацю між українськими та хорватськими інституціями у сфері збереження та відновлення культурної спадщини України. За його словами, попереду чекає день обміну безцінним досвідом та знайомства з Україною.
- Європейські джерела повідомили, що Франція затримує ухвалення плану ЄС на 2 млрд євро щодо поповнення українських запасів артилерійських снарядів.
- Найближчим часом Міжнародний валютний фонд може оголосити про нову програму кредитування України. Строком на чотири роки вона передбачає виділення 15,6 млрд доларів.