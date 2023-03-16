Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram і латвійський високопосадовець повідомив у Twitter.

“Відвідую Київ, щоб підтвердити непохитну підтримку Латвією України стільки, скільки буде потрібно. Українська перемога має вирішальне значення для вільної Європи”, — написав Каріньш.

Разом з Обулєн Коржінек приїхала її команда. Український міністр культури привітав її разом з командою в Україні.

“Це знаковий та символічний візит для нас”, — зазначив він.

Олександр Ткаченко подякував за співпрацю між українськими та хорватськими інституціями у сфері збереження та відновлення культурної спадщини України. За його словами, попереду чекає день обміну безцінним досвідом та знайомства з Україною.

Фото: Олександр Ткаченко