Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram і латвійський високопосадовець повідомив у Twitter.

“Відвідую Київ, щоб підтвердити непохитну підтримку Латвією України стільки, скільки буде потрібно. Українська перемога має вирішальне значення для вільної Європи”, — написав Каріньш.

Visiting Kyiv to reiterate Latvia’s unwavering support for #Ukraine as long as it takes.🇱🇻🇺🇦

Ukrainian victory is crucial for a free Europe. pic.twitter.com/1GOs46nM6t

— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) March 16, 2023