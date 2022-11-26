26 листопада до України прибули одразу два прем'єр-міністри з європейських країн - очільник польського уряду Матеуш Моравецький та глава уряду Бельгії Александр Де Кроо.

Про це повідомляється у канцелярії польського прем’єра, Telegram-каналі президента України Володимир Зеленського та Twitter-акаунті бельгійського прем’єра.

Матуеш Моравецький прибув сьогодні до Києва, де вшанував пам’ять жертв Голодомору в Україні покладанням квітів до пам’ятного знаку на Михайлівській площі.

“Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький в Києві поклав квіти перед пам’ятником жертвам Голодомору. Великий голод стався в Україні в 1932-33 роках і став результатом злочинної політики Радянського Союзу”, – йдеться в повідомленні канцелярії.

Також сьогодні до України прибув і прем’єр-міністр Бельгії Александра Де Кроо.

“Вітаю в Україні Премʼєр-міністра Бельгії Александра Де Кроо! Розпочинаємо переговори. Упевнений, вони будуть дуже змістовними й корисними для обох наших країн”, – повідомив президент України.

Бельгійський прем’єр коментуючи свій візит зауважив, що після ударів Росії по території України, Бельгія стоїть пліч-о-пліч з українцями більше, ніж будь-коли.

“Напередодні холодних зимових місяців Бельгія виділяє нову гуманітарну і військову допомогу”, — зазначив він.