Про це повідомило міністерство закордонних справ Франції у Twitter.
Жандарми почнуть роботу з 28 вересня. Слідчих вже представлено генеральному прокурору України Андрію Костіну.
“Франція стоїть поруч з Україною у боротьбі з безкарністю”, – йдеться у повідомленні.
До Києва також прибула міністерка закордонних справ Франції Катрін Колона. Вона вже зустрілася з Андрієм Костіним.
“Доброго ранку, Україно, я рада повернутися до Києва. Франція поруч, щоб підтримати Україну”, – написала вона.
Станом на 23 вересня в Ізюмі виявлено 427 тіл загиблих та закатованих українців. Серед них – 202 жінки, 189 чоловіків та 5 дітей. Через два дні президент Володимир Зеленський заявив, що в Ізюмі знайдено ще два масових поховання.
- Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що більшість поховань, виявлених у деокупованому Ізюмі, датуються березнем 2022 року.
- Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки, на яких зафіксовано масове поховання, зроблені поблизу звільненого від російських окупантів міста Ізюм Харківської області.