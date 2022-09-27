Про це повідомило міністерство закордонних справ Франції у Twitter.

Жандарми почнуть роботу з 28 вересня. Слідчих вже представлено генеральному прокурору України Андрію Костіну.

“Франція стоїть поруч з Україною у боротьбі з безкарністю”, – йдеться у повідомленні.

До Києва також прибула міністерка закордонних справ Франції Катрін Колона. Вона вже зустрілася з Андрієм Костіним.