Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков у Twitter.
“Дякую Уряду Литви, всьому литовському народу та особисто великому другу України Міністру національної оборони Литовської Республіки Арвідасу Анушаускасу за допомогу! Українсько-литовські відносини дуже тісні і тривають багато століть. Ціную нашу багатовікову дружбу та міцну підтримку один одного!”, – наголосив Рєзніков.
Stingers ✅ Thanks to the @LithuanianGovt, Lithuanian people&personally to great friend of 🇺🇦 @a_anusauskas for the aid! Ukrainian & Lithuanian relations are very close&have lasted for many centuries. I appreciate our centuries-old friendship&strength support of each other!🇺🇦🤝🇱🇹 pic.twitter.com/zf8sNj9Oe7
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 13, 2022
Водночас кількість зенітно-ракетних комплексів Stinger та комплектів бронежилетів не уточнюється.
Вантаж зустріли заступник міністра оборони Володимир Гаврилов та Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас.
Розширення військової допомоги від Литви для української армії анонсувала Прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте. Вона наголосила, що наразі Україні потрібна не лише дипломатична, а й практична допомога. Саме тому вона анонсувала збільшення допомоги у сфері оборони.
Довідка. Stinger – переносний зенітно-ракетний комплекс класу “земля-повітря” з інфрачервоною головкою самонаведення, розроблений американською компанією General Dynamics. Призначений для ураження як на зустрічних, так і на наздоганяльних курсах літаків, включаючи надзвукові, і вертольотів, що здійснюють польоти на малих і гранично малих висотах. Цей комплекс є наймасовішим засобом боротьби з повітряними цілями, що міститься на озброєнні іноземних армій.
- Нагадаємо, Держдепартамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії передати Україні зброю американського виробництва. Країни Балтії відвантажать для ЗСУ протитанкові комплекси Javelin та переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.
- Раніше полковник морської піхоти США у відставці та аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан зазначив, що Україні потрібно більше ракет Javelin.
- Водночас лідер республіканців в американському Сенаті (верхній палаті Конгресу) Мітч Макконнелл заявив, що США не варто обмежуватися оборонними системами озброєння у військових постачаннях Україні, а надавати будь-яку зброю для захисту від можливого російського вторгнення.
- 12 лютого до Києва прибув ще один літак з обладнанням та боєприпасами у межах воєнно-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки.