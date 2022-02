Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков у Twitter.

Stingers ✅ Thanks to the @LithuanianGovt, Lithuanian people&personally to great friend of 🇺🇦 @a_anusauskas for the aid! Ukrainian & Lithuanian relations are very close&have lasted for many centuries. I appreciate our centuries-old friendship&strength support of each other!🇺🇦🤝🇱🇹 pic.twitter.com/zf8sNj9Oe7

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 13, 2022