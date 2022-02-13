13 лютого в аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з американськими переносними зенітно-ракетними комплексами Stinger та комплектами литовських бронежилетів. Литва спорядила до України ПЗРК після схвалення передачі зброї урядом Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков у Twitter.

“Дякую Уряду Литви, всьому литовському народу та особисто великому другу України Міністру національної оборони Литовської Республіки Арвідасу Анушаускасу за допомогу! Українсько-литовські відносини дуже тісні і тривають багато століть. Ціную нашу багатовікову дружбу та міцну підтримку один одного!”, – наголосив Рєзніков.

Stingers ✅ Thanks to the @LithuanianGovt, Lithuanian people&personally to great friend of 🇺🇦 @a_anusauskas for the aid! Ukrainian & Lithuanian relations are very close&have lasted for many centuries. I appreciate our centuries-old friendship&strength support of each other!🇺🇦🤝🇱🇹 pic.twitter.com/zf8sNj9Oe7 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 13, 2022

Водночас кількість зенітно-ракетних комплексів Stinger та комплектів бронежилетів не уточнюється.

Вантаж зустріли заступник міністра оборони Володимир Гаврилов та Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас.

Розширення військової допомоги від Литви для української армії анонсувала Прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте. Вона наголосила, що наразі Україні потрібна не лише дипломатична, а й практична допомога. Саме тому вона анонсувала збільшення допомоги у сфері оборони.

Довідка. Stinger – переносний зенітно-ракетний комплекс класу “земля-повітря” з інфрачервоною головкою самонаведення, розроблений американською компанією General Dynamics. Призначений для ураження як на зустрічних, так і на наздоганяльних курсах літаків, включаючи надзвукові, і вертольотів, що здійснюють польоти на малих і гранично малих висотах. Цей комплекс є наймасовішим засобом боротьби з повітряними цілями, що міститься на озброєнні іноземних армій.