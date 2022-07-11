“Київську область відвідав прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Бородянка, Буча, Ірпінь – про трагічні події в цих населених пунктах знає весь світ. Однак жодні фото чи відео не передають жаху, який залишили після себе окупанти. Вдячні політикам, які особисто приїжджають в область”, – написав голова Київської ОВА Олексій Кулеба в Telegram.

За словами Олексія Кулеби, прем’єр Нідерландів висловив свою підтримку. Він заявив, що країни мають об’єднуватися в допомозі Україні. Видання De Telegraaf, зазначило, що він прибув в Україну потягом.