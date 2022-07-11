Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram.
Міський голова передав Марку Рютте презентацію руйнувань, спричинених російською агресією. Олександр Маркушин закликав допомогти Україні у відновленні зруйнованого житла жителів Ірпеня, шкіл і дитсадків.
Також прем’єр-міністр відвідав Бородянку та Бучу.
“Київську область відвідав прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Бородянка, Буча, Ірпінь – про трагічні події в цих населених пунктах знає весь світ. Однак жодні фото чи відео не передають жаху, який залишили після себе окупанти. Вдячні політикам, які особисто приїжджають в область”, – написав голова Київської ОВА Олексій Кулеба в Telegram.
За словами Олексія Кулеби, прем’єр Нідерландів висловив свою підтримку. Він заявив, що країни мають об’єднуватися в допомозі Україні. Видання De Telegraaf, зазначило, що він прибув в Україну потягом.
- Нагадаємо, 6 липня прем‘єр-міністр Ірландії Міхал Мартін побував у зруйнованих російськими загарбниками містах: Бородянці, Бучі та Ірпені.
- Раніше до Київської області приїжджав прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз. Політик також відвідав зруйновані окупантами Бучу, Гостомель та Ірпінь.
- В Україні запустили онлайн-проєкт, де зібрали наслідки російського нападу на Київську область. У віртуальному музеї зображено кадри з шести міст, які постраждали внаслідок війни.