Державна секретарка з питань закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс сьогодні приїде до України. Перший офіційний візит до Києва ініційовано для обговорення заходів зі стримування Росії від подальшої агресії та ескалації.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Британську очільницю МЗС запросив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Під час зустрічі буде обговорюватися підтримка України з боку Великої Британії. Зокрема порушать питання про зміцнення обороноздатності нашої держави.

“Візит очільниці британського Форін Офісу спрямований на поглиблення відносин стратегічного партнерства між Україною та Сполученим Королівством, координацію подальших дій задля зміцнення безпеки на європейському континенті”, – зазначено у повідомленні.

Дмитро Кулеба та Елізабет Трасс обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та Великої Британії. Перемовини стосовно безпекової сфери торкнуться питань кібербезпеки, торгівлі та інвестицій. Голова МЗС України раніше зазначив, що візит Трасс є частиною розпочатого у січні параду візитів світових лідерів і топпосадовців.

Елізабет Трасс напередодні сказала, що Сполучене Королівство хотіло б мати хороші відносини з Росією, проте в разі подальшої ескалації конфлікту проти України будуть чекати санкції. Ухвалений законопроєкт надає можливість запроваджувати їх, однак запроваджує їх не одразу.