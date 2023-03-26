Про це інформує пресслужба UNICEF Ukraine.

“Сьогодні я прибув до України вперше після поїздки з 2016 року. Відтоді як я був тут, я навіть не міг уявити, що війна може поширитись на всю країну. Але сьогодні мені пощастило почути дитячий сміх у дитячій точці “Спільно” —безпечному, теплому та затишному місці, де діти можуть гратися, навчатися та отримують психосоціальну підтримку”, – прокоментував Блум.

За словами актора, центр “Спільно”, до якого він приїхав з візитом, відкритий під землею на станції метро, заради безпеки дітей. На кілька годин щодня батьки можуть залишити тут своїх маленьких дітей і дати їм відчуття нормальності, можливість пограти в ігри та просто побути дітьми.

Крім того, він додав, що у центрі також є багато приладдя для мистецтва та рукоділля, щоб діти могли творчо виражати себе, подалі від тиску, що наростає в зоні бойових дій. “Дітям в Україні потрібно повернути дитинство”, – наголосив Блум.