Про це інформує пресслужба UNICEF Ukraine.
“Сьогодні я прибув до України вперше після поїздки з 2016 року. Відтоді як я був тут, я навіть не міг уявити, що війна може поширитись на всю країну. Але сьогодні мені пощастило почути дитячий сміх у дитячій точці “Спільно” —безпечному, теплому та затишному місці, де діти можуть гратися, навчатися та отримують психосоціальну підтримку”, – прокоментував Блум.
За словами актора, центр “Спільно”, до якого він приїхав з візитом, відкритий під землею на станції метро, заради безпеки дітей. На кілька годин щодня батьки можуть залишити тут своїх маленьких дітей і дати їм відчуття нормальності, можливість пограти в ігри та просто побути дітьми.
Крім того, він додав, що у центрі також є багато приладдя для мистецтва та рукоділля, щоб діти могли творчо виражати себе, подалі від тиску, що наростає в зоні бойових дій. “Дітям в Україні потрібно повернути дитинство”, – наголосив Блум.
- Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закупив 26 холодильних камер, котрі відправлено у 20 українських регіонів, перші з них вже встановлено.
- У лютому цього року Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) надав 55 електрогенераторів для українських центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, відтак вже найближчими тижнями обладнання буде доставлено.