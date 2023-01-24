До України прибув президент Фінляндії Саулі Нііністьо. Візит очільника держави неанонсований, ймовірно, через безпекову ситуацію.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Саулі Нііністьо прибув до Києва.

“Україна цінує підтримку Фінляндії та фінського народу. Дякую за цей візит!” — написав Володимир Зеленський.

Президент Фінляндії у Twitter написав, що разом з українським колегою обговорили поточну ситуацію російсько-української війни. Вони порушили питання підтримки, якої потребує Україна.

“Сьогодні в Києві я підтвердив тверду та непохитну підтримку Фінляндією України стільки, скільки буде потрібно”, — наголосив Нііністьо.