Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Саулі Нііністьо прибув до Києва.
“Україна цінує підтримку Фінляндії та фінського народу. Дякую за цей візит!” — написав Володимир Зеленський.
Президент Фінляндії у Twitter написав, що разом з українським колегою обговорили поточну ситуацію російсько-української війни. Вони порушили питання підтримки, якої потребує Україна.
“Сьогодні в Києві я підтвердив тверду та непохитну підтримку Фінляндією України стільки, скільки буде потрібно”, — наголосив Нііністьо.
- Фінляндія ухвалила рішення заморозити активи російських компаній та фізичних осіб на суму 187 млн євро, тобто понад 200 млн доларів.
- Президент Фінляндії ухвалив рішення щодо надання Україні дванадцятого пакета військової допомоги на понад 400 мільйонів євро.