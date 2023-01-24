Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Саулі Нііністьо прибув до Києва.

“Україна цінує підтримку Фінляндії та фінського народу. Дякую за цей візит!” — написав Володимир Зеленський.

Фото: Саулі Нііністьо / Twitter

Президент Фінляндії у Twitter написав, що разом з українським колегою обговорили поточну ситуацію російсько-української війни. Вони порушили питання підтримки, якої потребує Україна.

“Сьогодні в Києві я підтвердив тверду та непохитну підтримку Фінляндією України стільки, скільки буде потрібно”, — наголосив Нііністьо.