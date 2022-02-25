25 лютого колона з боєприпасами від Польщі вже прибула до України.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter.

“Колона з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже дісталася наших сусідів”, – наголосив міністр оборони.

Окрім цього, Маріуш Блащак наголосив, що Польща підтримує українців і рішуче виступає проти російської агресії.

Konwój z amunicją, którą przekazujemy Ukrainie dotarł już do naszych sąsiadów. Wspieramy Ukraińców, jesteśmy solidarni i stanowczo sprzeciwiamy się rosyjskiej agresji. pic.twitter.com/Wx5zoXBnBe — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 25, 2022

Надаємо, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європейський Союз виділить Україні 1,2 мільярда євро та постачатиме військову техніку.

Європейський Союз оголосив про нові санкції проти Росії вранці 25 лютого. Вони будуть спрямовані на фінансовий, енергетичний та транспортний сектори країни, візову політику, а також включати експортний контроль та заборони експортного фінансування.

Також стало відомо, що у Міністерстві оборони України повідомили, що станом на 25 лютого кількість втрат з боку російських загарбників складає понад 1 000 військових.