У суботу, 28 серпня, із Афганістану до України евакуювали ще близько 360 українців і громадян інших країн.

Про це поінформував у Twitter президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні до України прибуває ще близько 360 евакуйованих з Афганістану українців і громадян інших країн. Наші військові, розвідники й дипломати провели блискучу роботу. Україна у важкі часи не залишає своїх громадян у біді та допомагає іншим!” – наголосив Зеленський.

В пресслужбі Офісу президента України уточнили деталі евакуаційної операції. Там із посиланням на заступника голови МЗС Євгенія Єніна зазначили, що “28 серпня трьома літаками в Україну прибуло близько 360 евакуйованих з Афганістану осіб, серед яких приблизно 80 громадян України”.

Зокрема, один із літаків, який прибув до Міжнародного аеропорту “Бориспіль”, евакуював з Афганістану 75 осіб (йдеться про військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних Сил України).

В ОПУ уточнили, що серед людей, вивезених з Афганістану до України, є журналісти всесвітньо відомих видань і представники Організації Об’єднаних Націй (ООН).

У коментарі журналістам голова ОПУ Андрій Єрмак заявив, що були евакуйовані “усі українські громадяни, які заявили про бажання виїхати з Афганістану”.

“Звичайно, ще можуть бути люди, які перебувають в інших місцях Афганістану, і в разі їхнього звернення ми будемо використовувати всі наші можливості, дипломатичні контакти для продовження евакуації”, – запевнив Єрмак.

Як повідомляє агентство “Укрінформ”, точні дані щодо евакуйованих обіцяють оприлюднити після процедури перевірки документів. Є інформація, що людей забирали два цивільних літаки і один військовий. Вони рухалися через Ісламабад (Пакистан).

Як відомо, Україна спершу евакуювала 30 своїх громадян з Афганістану.

Станом на ранок вівторка, 17 серпня, 120 громадян України та членів їхніх родин виявили бажання евакуюватися з Афганістану, територію якого захопили бойовики ісламістського угруповання “Талібан”.

22 серпня вранці приземлився другий евакуаційний борт України, що доправив людей з Кабула до Києва. Військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних Сил евакуював з Афганістану 83 особи, зокрема 31 українця, а також громадян інших держав. Серед громадян України – 12 осіб, які перебували на військовій базі поблизу Кабула. Також були евакуйовані представники міжнародних медіа та громадських організацій.

23 серпня Україна евакуювала з Афганістану 98 осіб: 41 українця та 57 афганців. Це був вже третій евакуаційний рейс нашої держави після загострення ситуації в Афганістані.