Про це він повідомив у своєму Twitter-акаунті.

За словами Кравійньой, для нього сьогоднішній приїзд до української столиці у день 31-шої річниці Незалежності – це велика честь.

Португальський політик наголосив, що Росія намагалась знищити Україну, але не змогла цього зробити.

“Я привіз з собою послання солідарності, а також політичну, військову, фінансову та гуманітарну підтримку”, – резюмував глава португальського МЗС.