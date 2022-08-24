Про це він повідомив у своєму Twitter-акаунті.
За словами Кравійньой, для нього сьогоднішній приїзд до української столиці у день 31-шої річниці Незалежності – це велика честь.
Португальський політик наголосив, що Росія намагалась знищити Україну, але не змогла цього зробити.
“Я привіз з собою послання солідарності, а також політичну, військову, фінансову та гуманітарну підтримку”, – резюмував глава португальського МЗС.
Honoured to be in Kyiv on this day that celebrates the 31 anniversary of Ukraine’s independence, which Russia sought and failed to crush. I bring a message of solidarity, and of political, military, financial and humanitarian support. 🇵🇹🤝🇺🇦 https://t.co/TFugxy8USD
— João Cravinho (@JoaoCravinho) August 24, 2022
- У португальському МЗС не підтримують заклики щодо припинення видачі шенгенських віз громадянам РФ. У відомстві зауважили, що “треба покарати військову машину, а не народ”.