Про це він повідомив у своєму Twitter-акаунті.

За словами Кравійньой, для нього сьогоднішній приїзд до української столиці у день 31-шої річниці Незалежності – це велика честь.

Португальський політик наголосив, що Росія намагалась знищити Україну, але не змогла цього зробити.

“Я привіз з собою послання солідарності, а також політичну, військову, фінансову та гуманітарну підтримку”, – резюмував глава португальського МЗС.

Honoured to be in Kyiv on this day that celebrates the 31 anniversary of Ukraine’s independence, which Russia sought and failed to crush. I bring a message of solidarity, and of political, military, financial and humanitarian support. 🇵🇹🤝🇺🇦 https://t.co/TFugxy8USD

— João Cravinho (@JoaoCravinho) August 24, 2022