Про це він написав у Twitter.

Джоко Відодо повідомив, що прилетів до аеропорту Мюнхена (Німеччина), звідки вранці відправився у місто Жешув (Польща), що за 80 км від держкордону України.

“Якщо нічого не станеться, сьогодні ввечері я поїду потягом, приблизно о 12 годині, до Києва, столиці України”, – написав він.

Про візит Джоко Відодо до України ще минулого тижня заявили у МЗС Індонезії. Зокрема міністерка закордонних справ Ретно Марсуді повідомила, що президент Індонезії спершу відвідає Україну, а потім Росію.

Джоко Відодо хоче обговорити з лідерами України та РФ “мирне врегулювання конфлікту, який триває”, наголосила Марсуді.