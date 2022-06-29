Президент Індонезії Джоко Відодо анонсував свій приїзд до української столиці. Після візиту до України лідер Індонезії планує поїздку до Росії.

Про це він написав у Twitter.

Джоко Відодо повідомив, що прилетів до аеропорту Мюнхена (Німеччина), звідки вранці відправився у місто Жешув (Польща), що за 80 км від держкордону України.

“Якщо нічого не станеться, сьогодні ввечері я поїду потягом, приблизно о 12 годині, до Києва, столиці України”, – написав він.

Dari Bandara Munich, Jerman, Selasa pagi ini, saya menuju Rzeszow, kota di Polandia yang letaknya 80 km dari perbatasan Ukraina. Jika tak ada aral melintang, malam nanti, saya akan menempuh perjalanan dengan kereta api selama kurang lebih 12 jam menuju Kiev, ibukota Ukraina. pic.twitter.com/pKhL6oq0nF — Joko Widodo (@jokowi) June 28, 2022

Про візит Джоко Відодо до України ще минулого тижня заявили у МЗС Індонезії. Зокрема міністерка закордонних справ Ретно Марсуді повідомила, що президент Індонезії спершу відвідає Україну, а потім Росію.

Джоко Відодо хоче обговорити з лідерами України та РФ “мирне врегулювання конфлікту, який триває”, наголосила Марсуді.