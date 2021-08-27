До України зібрався з концертами російський рок-гурт "ТАйМСКВЕР", котрий незаконно відвідував та виступав у незаконно окупованому Криму.

На це першим звернув увагу активіст Сергій Стерненко.

“До нас їдуть нові громадяни країни-окупанта, які незаконно відвідували окупований Крим. Гурт “ТАйМСКВЕР” з РФ. Учасники його хизувались у себе в Instagram поїздками на наш півострів. У вересні ж вони хочуть у нас в Одесі, Києві та Харкові пізаробити грошей. Сподіваюсь, Державна прикордонна служба України не пустить кримнашистів в Україну”, – зазначив Стерненко, опублікувавши кілька фотодоказів поїздок росіян на захоплений півострів.

В Instagram-акаунті гурту ще в червні були анонсовані вересневі концерти в Києві та Харкові. Відтоді дати виступів дещо змінилися, а до переліку українських міст, куди учасники “ТАйМСКВЕР” зібралися з виступом, додалася Одеса.

Згідно з даними на ресурсі Concert.ua, де здійснюється продаж квитків на різні заходи, концерт у Києві має відбутися 12 вересня. Вартість квитків стартує від 350 гривень.

Концерт у Харкові запланований на 10 вересня (вартість квитків – від 300 грн), а в Одесі – на 11 вересня (вартість квитків – від 300 грн).

В анонсах зазначається, що гурт “ТАйМСКВЕР” “вперше дасть великий концерт” в Україні та “представить новий альбом”.

Варто зауважити, що цей російський гурт активно відвідував окупований Крим та виступав там, про що свідчать дописи в Instagram-акаунтах колективу та його учасників.

Зокрема, “ТАйМСКВЕР” давав концерти в Криму в квітні та в липні 2017 року.

В одному з дописів гітариста та вокаліста гурту Кирила Бабієва від 2017 року прямо зазначалося, що “ТАйМСКВЕР” виступить в окупованому Севастополі. Проте 19 годин тому Бабієв цей допис відредагував, і Севастополь “перетворився” на “Ставрополь”.

Учасники гурту також публікували в своїх акаунтах фото відпочинку в окупованому Криму.

Відзначимо, що до складу групи входять п’ять осіб: Кирило Бабієв (вокал, гітара), Дмитро Теплов (гітара), Андрій Грязнов (клавішні), Єгор Батов (бас-гітара), Євген Тарцус (барабани).

Нагадаємо, що 7 серпня у Києві виступив російський хіп-хоп співак Obladaet (Назар Вотяков), на афішах якого окупований Крим зображався, як територія РФ.