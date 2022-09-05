Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

До 18 вересня очікують до 10 тисяч вірян. Місцева влада попереджала, що російські військові можуть влаштувати провокації.

Віряни ж запевняли, що в Ізраїлі фактично постійно триває війна, тому “вони до цього звикли”. В ОВА вирішили зробити акцент на заклику утримання від поїздки, але категорично проти виступати не будуть.

На початку російського широкомасштабного вторгнення Умань сильно постраждала від ракетних обстрілів. Тому ймовірність ракетних ударів залишається високою.

“Буде запроваджено додаткові обмеження з точки зору дотримання комендантської години. Тобто ми здійснюватимемо облік щодо кожної людини, заборонятимемо пересування містом і автомобільним транспортом, і пішки. На деяких вулицях буде виставлено додаткові блокпости”, — зазначив він.

Перед святкуванням контррозвідувальні та антитерористичні заходи тривають постійно. Через безпекову ситуацію буде заборонено масову торгівлю та скупчення людей.

“Сподіваюся, що віряни свідомо приїдуть у значно меншій кількості, але розраховуємо все одно, що до 10 тисяч їх буде. Як буде в реальності – подивимося. Зараз у нас уже понад 1 тис. 100 людей прибули й там проживають. Активного прибуття очікуємо, починаючи з 18-19 вересня”, – додав Табурець.

У довоєнні роки на святкування Рош га-Шана приїжджали від 30 до 40 тисяч прочан-хасидів.