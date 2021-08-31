Про це повідомляє BBC.

Нафтова пляма з’явилася внаслідок витоку на електростанції на території нафтопереробного сирійського заводу в місті Баніяс (узбережжя Середземного моря). Витік міг відбутися тиждень тому.

Біля Кіпру пляма може з’явитися вже сьогодні. Турки-кіпріоти вже звернулися по допомогу до Анкари, аби на місце прибули два судна зі спеціалізованим персоналом.

Міністр сільського господарства Кіпру Костас Кадіс пояснив, що в департаменті риболовлі готові розпочинати необхідну роботу в будь-який момент. Перше судно “Александрія” може бути біля Кіпру після того, як буде активовано спеціальний механізм ЄС щодо надання допомоги територіям, які контролює уряд Кіпру.

Супутникові знімки свідчать про те, що нафтова пляма значно більша, аніж на початку повідомляли сирійські ЗМІ. Приблизна площа – тисяча квадратних кілометрів.

Представник профспілки електроенергетики Сирії повідомив, що причина витоку нафти – тріщини в одному з баків на електростанції. Там було близько 15 тисяч тонн палива.

Водночас сирійські чиновники та ЗМІ дають інформацію зі значно меншими цифрами стосовно масштабів поширення нафтової плями. Вони стверджують, що протягом вихідних робили все можливе, аби очистити воду, а про кількість нафти, яка витекла з баків, кажуть, що її було небагато.

  • Щонайменше п’ятеро людей загинули та шість отримали поранення внаслідок пожежі на морській нафтовидобувній платформі, що належить мексиканській державній компанії Pemex.