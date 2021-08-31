Про це повідомляє BBC.

Нафтова пляма з’явилася внаслідок витоку на електростанції на території нафтопереробного сирійського заводу в місті Баніяс (узбережжя Середземного моря). Витік міг відбутися тиждень тому.

Біля Кіпру пляма може з’явитися вже сьогодні. Турки-кіпріоти вже звернулися по допомогу до Анкари, аби на місце прибули два судна зі спеціалізованим персоналом.

Міністр сільського господарства Кіпру Костас Кадіс пояснив, що в департаменті риболовлі готові розпочинати необхідну роботу в будь-який момент. Перше судно “Александрія” може бути біля Кіпру після того, як буде активовано спеціальний механізм ЄС щодо надання допомоги територіям, які контролює уряд Кіпру.

New satellite imagery analyisis by @EOSOrbital using Sentinel-1 indicats that the #Baniyas oil spill seems way larger than anticipated, with almost 1000km2, though visual IDing is need to see if and how big the oil sheen is h/t @HarelDan pic.twitter.com/eqDK1vdD0D — Wim Zwijnenburg (@wammezz) August 30, 2021

Супутникові знімки свідчать про те, що нафтова пляма значно більша, аніж на початку повідомляли сирійські ЗМІ. Приблизна площа – тисяча квадратних кілометрів.

Представник профспілки електроенергетики Сирії повідомив, що причина витоку нафти – тріщини в одному з баків на електростанції. Там було близько 15 тисяч тонн палива.

من عمليات إزالة التلوث الذي وصل إلى شاطئ مدينة #جبلة نتيجة تسرب الفيول من أحد خزانات المحطة الحرارية في #بانياس حيث تجري الأعمال بشكل يدوي بسبب طبيعة الشاطئ الصخرية pic.twitter.com/EIGVrHZYQ3 — سانا عاجل (@SanaAjel) August 25, 2021

Водночас сирійські чиновники та ЗМІ дають інформацію зі значно меншими цифрами стосовно масштабів поширення нафтової плями. Вони стверджують, що протягом вихідних робили все можливе, аби очистити воду, а про кількість нафти, яка витекла з баків, кажуть, що її було небагато.