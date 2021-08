Про це повідомляє BBC.

Нафтова пляма з’явилася внаслідок витоку на електростанції на території нафтопереробного сирійського заводу в місті Баніяс (узбережжя Середземного моря). Витік міг відбутися тиждень тому.

Біля Кіпру пляма може з’явитися вже сьогодні. Турки-кіпріоти вже звернулися по допомогу до Анкари, аби на місце прибули два судна зі спеціалізованим персоналом.

Міністр сільського господарства Кіпру Костас Кадіс пояснив, що в департаменті риболовлі готові розпочинати необхідну роботу в будь-який момент. Перше судно “Александрія” може бути біля Кіпру після того, як буде активовано спеціальний механізм ЄС щодо надання допомоги територіям, які контролює уряд Кіпру.

New satellite imagery analyisis by @EOSOrbital using Sentinel-1 indicats that the #Baniyas oil spill seems way larger than anticipated, with almost 1000km2, though visual IDing is need to see if and how big the oil sheen is h/t @HarelDan pic.twitter.com/eqDK1vdD0D

— Wim Zwijnenburg (@wammezz) August 30, 2021