До вбивства директора Atlantic Group може бути причетна дружина Кожари, – ЗМІ

До вбивства директора Atlantic Group Сергія Старицького може бути причетна дружина колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари - Марина Козерод.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні “Слідства.Інфо”.

Так, за даними прокуратури, між Кожарою та Старицьким стався конфлікт, а згодом – бійка. Після чого в ексміністра нібито виник мотив для вбивства товариша.

За даними слідства, він піднявся на другий поверх до спальні та взяв зброю. Згодом на кухні він вдарив Старицького пістолетом в область потилиці і потім вистрілив. Проте, сам Кожара каже, що на момент пострілу його не було в кімнаті.

При цьому, журналісти з’ясували, що після вбивства Старицького о 21:20 дружина Кожари зателефонувала хатньому працівнику, який прибирав та охороняв будинок. З його слів, вона попросила його терміново приїхати, оскільки на кухні лежав чоловік у калюжі крові. Лише через 20 хвилин після цього, приблизно о 21:40, жінка викликала поліцію.

З перших свідчень Козерод, вона разом з чоловіком та загиблим розпивали спиртні напої, потім вона пішла до іншої кімнати – відпочивати. Потім жінка почула постріл, прийшла на кухню, де побачила труп Старицького.

Близько 22:00 хатній працівник приїхав до будинку Кожари. Біля воріт стояли правоохоронці, а на внутрішньому подвір’ї – Козерод. Вона нібито не могла самостійно відкрити ворота, щоб впустити поліцію, тож ворота відкрив хатній працівник.

“Не виключено, що таким чином жінка могла тягнути час, доки в середині будинку намагалися приховати сліди злочину“, – зазначають журналісти.

Коли правоохоронці зайшли до будинку, вони побачили загиблого, в якого було поранення в голову (куля пройшла під правим оком). В правій руці Старицького лежав пістолет ексміністра. Згодом поліція встановила, що на його тілі були синці та садна. У самого Кожари був синець під правим оком та порвана футболка. Поліцейським довелося вивезти ексміністра та його дружину до іншої кімнати, бо ті були сильно п’яні та поводилися зухвало, після чого вони викликали слідчих.

О 22:10 лікарі зафіксували смерть Старицького. Патрульні перевірили Кожару та його дружину на вміст алкоголю, коли вони витягли алкотестер, ексміністр сказав фразу: “Я захищав свій будинок“, він хотів щось додати, але дружина прошепотіла йому щось на вухо.

Поліцейські віддали одяг подружжя на експертизу. На одязі та тілі Кожари не було слідів від пострілу. Слідчі вважають, що набої, якими користувався ексміністр, не лишають слідів пороху. Таких слідів не було і на тілі його дружини, проте на спортивному костюмі, в якому вона була одягнена того вечора, слідчі все ж таки знайшли сліди.

У перших своїх поясненнях Козерод стверджувала, що ніколи не тримала в руках зброю чоловіка і ніколи з нього не стріляла.

Але після затримання ексміністра жінка на суді зізналася у злочині. Але її допит відбувався у закритому режимі, тому офіційно не відомо, що саме вона розповіла суду.

На даний момент вона перебуває на волі, підозру їй не оголошували.

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