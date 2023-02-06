До Великої Британії приїхали українські військові. Вони мають пройти курс навчання на самохідних артилерійських установках (САУ) AS90.

Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

“Щиро вітаємо українських військових, які прибули до Великої Британії цими вихідними для опанування AS90. Британська AS90 – це броньовані самохідні артилерійські установки, які Велика Британія надає Україні, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути територію”, – йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначимо, що 15 січня у Сполученому Королівстві підтвердили наміри передати Україні близько 30 САУ калібру 155 мм AS90. Разом з ними нададуть ескадрон із 14 танків Challenger. Велика Британія стала першою державою, яка вирішила відправити свою важку бронетехніку в Україну.

Характеристики

САУ AS90 здатна стріляти звичайним снарядом на відстань 24,7 кілометра, використовуючи ствол 39-го калібру. Також техніка з довжиною ствола 52 калібри може завдавати ударів на відстані 30 кілометрів. При використанні снарядів збільшеної дальності з новим стволом AS90 може стріляти і на 40 кілометрів.

Установка може тричі вистрілити чергою за 10 секунд. Ще за хвилину може здійснити шість пусків протягом 3 хвилин інтенсивної стрільби та два постріли на хвилину протягом 60 хвилин постійної стрільби. САУ може завдавати ударів по повітряних та наземних цілях.

AS90 важить 45 тонн, має довжину 9 метрів, ширину – 3,5 метра, висоту – 2,49 метра. Установка здатна розвивати швідкість до 53 кілометрів на годину, а також має дизельний двигун Cummins VTA903T V8 на понад 600 кінських сил й автоматичну трансмісію LSG 2000 німецької фірми Renk. САУ оснащено сталевою бронею максимальною товщиною 17 міліметрів. Всередині може перебувати екіпаж з п’яти військових.