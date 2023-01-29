На територію Великої Британії прибули українські танкові екіпажі. Вони розпочнуть навчання на танках Challenger 2.

Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

15 січня у Сполученому Королівстві підтвердили постачання танків. Країна звітувала про ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ калібру 155 мм AS90. Велика Британія стала першою державою, яка вирішила відправити свою важку бронетехніку в Україну.

“Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом з іншими країнами-партнерами, демонструючи міцність підтримки України на міжнародному рівні”, – додали у відомстві.

Заступник британського Міноборони Алекс Чокл висловлював сподівання, що танки Challenger 2 прибудуть до України наприкінці березня.