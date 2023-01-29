Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
15 січня у Сполученому Королівстві підтвердили постачання танків. Країна звітувала про ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ калібру 155 мм AS90. Велика Британія стала першою державою, яка вирішила відправити свою важку бронетехніку в Україну.
“Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом з іншими країнами-партнерами, демонструючи міцність підтримки України на міжнародному рівні”, – додали у відомстві.
Заступник британського Міноборони Алекс Чокл висловлював сподівання, що танки Challenger 2 прибудуть до України наприкінці березня.
- Після тижнів коливань, які викликали засудження серед союзників Німеччини, 25 січня канцлер Олаф Шольц оголосив, що його уряд надасть Україні бойові танки Leopard 2, а також схвалить запити інших країн на реекспорт.
- На першому етапі постачання Німеччина передасть Україні 14 танків Leopard 2. Крім того, скоро розпочнуться тренування для українських військових.
- Уряд Іспанії, ймовірно, долучиться до постачання танків Leopard в Україну. Зараз іспанська армія є одним із лідерів за кількістю танків Leopard – 347 одиниць.