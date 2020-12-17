У четвер, 17 грудня, до Верховної Ради України було доставлено Вифлеємський вогонь миру.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Вогонь внесли до зали засідань ВР.

“Сьогодні ми, представники групи підтримки “Пласту”, національної скаутської організації, у Верховній Раді маємо честь продовжити вже багаторічну традицію – щороку передавати Вифлеємський вогонь миру, який постійно горить на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі, Парламенту, його керівництву”, – заявив, виступаючи з трибуни ВР, народний депутат від фракції “Голосу” Ярослав Юрчишин.

Депутат нагадав, що вогонь привозиться дітьми-скаутами і передається по всьому світу (в дитячі будинки, лікарні, місця військових дій).

Після Ради вогонь планується повезти на Донбас – до українських військовослужбовців.

“Після Парламенту він поїде на схід, до наших військових. Він потрапить у будинки для літніх людей, потрапить всюди, де необхідне постійне відчуття любові і добра”, – заявив Юрчишин.

Після виступу нардеп передав Вифлеємський вогонь спікеру Ради Дмитру Разумкову.

Під час церемонії депутати встали зі своїх місць.

Вифлеємський вогонь миру прибув до України 13 грудня. У церемонії його передачі традиційно беруть участь пластуни.

Поширення Вифлеємського вогню – міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Ідея акції полягає в поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.