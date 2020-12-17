Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Вогонь внесли до зали засідань ВР.
“Сьогодні ми, представники групи підтримки “Пласту”, національної скаутської організації, у Верховній Раді маємо честь продовжити вже багаторічну традицію – щороку передавати Вифлеємський вогонь миру, який постійно горить на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі, Парламенту, його керівництву”, – заявив, виступаючи з трибуни ВР, народний депутат від фракції “Голосу” Ярослав Юрчишин.
Депутат нагадав, що вогонь привозиться дітьми-скаутами і передається по всьому світу (в дитячі будинки, лікарні, місця військових дій).
Після Ради вогонь планується повезти на Донбас – до українських військовослужбовців.
“Після Парламенту він поїде на схід, до наших військових. Він потрапить у будинки для літніх людей, потрапить всюди, де необхідне постійне відчуття любові і добра”, – заявив Юрчишин.
Після виступу нардеп передав Вифлеємський вогонь спікеру Ради Дмитру Разумкову.
Під час церемонії депутати встали зі своїх місць.
Вифлеємський вогонь миру прибув до України 13 грудня. У церемонії його передачі традиційно беруть участь пластуни.
Поширення Вифлеємського вогню – міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Ідея акції полягає в поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.