До Верховної Ради внесли постанову про позбавлення депутатських мандатів всіх колишніх нардепів з "Опозиційної Платформи — За Життя". Раніше діяльність фракції була заборонена.

Про це повідомили на урядовому сайті.

Постанову вніс народний депутат з “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко. У Telegram-каналі він зазначав, що вони просували антиукраїнські погляди та працювали на знищення української державності. Згідно з рішеннями РНБО та суду дільність фракції була заборонена.

Він наголосив, що понад 20 нардепів з “ОПЗЖ” втекли за кордон до початку широкомасштабного вторгнення росіян. Тільки потім вони почали виходити з фракції.

Повноваження депутата припиняються у разі виїзду на постійне проживання за кордон, йдеться в Законі “Про статус народного депутата України”. Якщо нардеп виходить зі складу фракції, то ухвалюється аналогічне рішення згідно з Конституцією.

“Депутати “ОПЗЖ” покинули фракцію “ОПЗЖ”. Тож ВСІ (!) законні підстави для позбавлення мандату російської пʼятої колони у нас є”, — зазначає нардеп.

Олексій Гоначенко закликав застосувати рішення до всіх нардепів, бо він вважає, що колишні представники фракції не мають бути у Верховній Раді. Нині “ОПЗЖ” оскаржує рішення у Верховному Суді щодо заборони, як і “Партія Шарія”, “Соціалістична партія України”, “Соціалісти”, “Союз лівих сил”, “Прогресивна соціалістична партія України” та партія “Щаслива Україна”. Всі вони були заборонені через просування російських наративів.