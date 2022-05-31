Про це нардепка написала на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, у пропозиціях роботи парламенту знову “вигулькнув” проєкт закону про дистанційне голосування.
“Його з маніакальним упорством намагаються протягти правляча партія, не проти залишки ОПЗЖ, що теж показово”, – заважила Геращенко.
Вона нагадала, що дистанційне голосування у Раді намагаються запровадити вже 2 роки. Спершу під приводом пандемії COVID-19, а зараз посилаючись на повномасштабне російське вторгнення.
“Позиція “Європейська Солідарність” категорична. Наші ЗСУ воюють не віртуально і не дистанційно. Парламент всі ці місяці голосує, приймає високих іноземних гостей, які не бояться приїжджати, Київ не втік, то ж і депутати мають працювати на своїх робочих місцях”, – написала нардепка.
Вона додала, що “ЄС” розглядає спробу запровадження дистанційного голосування як остаточну втрату суб’єктивності парламенту та підготовку до просування ідеї електронного голосування на виборах.
“Ми вважаємо, що дистанційне голосування в парламенті – це ще один крок до диктатури. І тому будемо категорично проти таких ініціатив”, – резюмувала Ірина Геращенко.
- Нагадаємо, депутати від партії “Слуга народу” мають намір внести на розгляд до Верховної Ради законопроєкт щодо дистанційного голосування народними депутатами. Ініціатива пояснюється наданням змоги парламентарям голосувати, перебуваючи на лікарняному.