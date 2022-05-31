Про це нардепка написала на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, у пропозиціях роботи парламенту знову “вигулькнув” проєкт закону про дистанційне голосування.

“Його з маніакальним упорством намагаються протягти правляча партія, не проти залишки ОПЗЖ, що теж показово”, – заважила Геращенко.

Вона нагадала, що дистанційне голосування у Раді намагаються запровадити вже 2 роки. Спершу під приводом пандемії COVID-19, а зараз посилаючись на повномасштабне російське вторгнення.

“Позиція “Європейська Солідарність” категорична. Наші ЗСУ воюють не віртуально і не дистанційно. Парламент всі ці місяці голосує, приймає високих іноземних гостей, які не бояться приїжджати, Київ не втік, то ж і депутати мають працювати на своїх робочих місцях”, – написала нардепка.

Вона додала, що “ЄС” розглядає спробу запровадження дистанційного голосування як остаточну втрату суб’єктивності парламенту та підготовку до просування ідеї електронного голосування на виборах.

“Ми вважаємо, що дистанційне голосування в парламенті – це ще один крок до диктатури. І тому будемо категорично проти таких ініціатив”, – резюмувала Ірина Геращенко.