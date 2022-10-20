До повномасштабної війни проти України Росія залучила більш як вісім тисяч бойовиків незаконного збройного формування ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, більшість складу російської приватної військової компанії складають найманці із колишніх ув’язнених, на них також припадає найбільший відсоток загиблих.

До бойових дій на території України залучено понад 8 тисяч найманців ПВК “Вагнера” (“Ліга”). Більшість підрозділів наразі перебувають безпосередньо в районах вздовж лінії бойового зіткнення. Переважну частину особового складу штурмових загонів вказаної ПВК складають найманці, завербовані серед ув’язнених.

Їхнє завдання – підтримка меншої за чисельністю групи досвідчених “контрактників”. При цьому, найбільші втрати особового складу складають саме колишні ув’язнені.

Крім того, у розвідці зауважили, що для того, щоб не опинитись під загрозою “кадрового голоду”, ПВК “Вагнера” терміново проводить підготовку кількасот додаткових найманців серед ув’язнених для відправлення у зону бойових дій.

Варто зазначити, що співробітниця ФСБ та член приватної військової компанії “Вагнера” попросили політичний притулок у Франції, даючи свідчення задля розслідування воєнних злочинів РФ, зокрема в Україні, доки журналісти готують матеріал. Одна людина має відношення до роботи штабу і команди засновника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина, друга – співробітниця ФСБ. Обоє опинилися в одному літаку і надіслали, згідно з правилами, свої посадкові талони.

Також вони “синхронно пішли просити політичний притулок і міжнародний захист”. У французької поліції та служби безпеки аеропорту виникли підозри, адже, як зазначили інформатори, “ситуація нестандартна”. Наразі обоє дають свідчення щодо воєнних злочинів.