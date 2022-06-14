Про це повідомляє “Суспільне“.

Так, спочатку патрульні поліцейські розпочали перевірку, проводячи роз’яснювальні бесіди із відпочивальниками, котрі, попри заборону, засмагають на пляжах та купаються в морі.

Старший лейтенант поліції Олександр Терентьєв зауважив, що подібні рейди правоохоронці проводять щодня, кількість порушників зменшилася.

“Найбільш дивує, коли жінки з маленькими дітьми не реагують на зауваження. Не дивлячись на те, що були вже неодноразово випадки, що люди підривалися на мінах”, – зазначив він.

Своєю чергою, речниця Патрульної поліції Одеської області Алла Марченко повідомила, що люди постійно зривають заборонні стрічки на пляжах та проходять на заборонену територію.

Вже пізніше до рейду долучилися військові, чоловікам призовного віку вони вручили повістки із запрошенням з’явитися у військкомат.

Одну з таких отримав В’ячеслав, хоч і виправдовувався, що за загородження він не заходив та був переконаний, що міни ставлять дуже далеко, адже, за його словами, “мінувати зараз пляжі немає сенсу”.

Відпочивальник Євген також отримав запрошення у військомат, хоч і запевняв, що “нічого не порушував”.

Нагадаємо, у законі не зазначено, в якому місці можуть вручати повістку. Тому її можуть отримати будь-де — на вулиці, на робочому місці, вдома, на блокпостах. Для того, щоб вручити повістку, спочатку треба встановити особу, якій вона вручається. У воєнний час потрібно завжди носити з собою документи і надавати для перевірки уповноваженій особі. На підставі документа, що посвідчує особу, і виписується повістка.

Водночас на думку адвоката та керівника кримінальної практики юридичної компанії “Міллер” Олексія Носова ситуація не однозначна, і виписування повісток будь-де може трактуватися як порушення законодавства. Проте він наголосив, що навіть якщо повістка виписана незаконно, це – юридичний факт. У тому випадку, якщо людина на цей факт не реагує, є ризики, що її дії будуть трактуватись як порушення..