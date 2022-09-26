Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
На військові бази почали надходити перші частини призваних за частковою мобілізацією з Росії – уже видано багато десятків тисяч призовних листів.
У розвідці констатують, що тепер Росія зіткнеться з адміністративною та матеріально-технічною проблемою, щоб забезпечити навчання цих військ. На відміну від більшості західних армій, російські військові проводять початкову підготовку солдатів нижчого рівня в межах своїх призначених оперативних підрозділів, а не в спеціальних навчальних закладах.
Один батальйон у кожній російській бригаді залишатиметься в гарнізоні, якщо інші два будуть розгорнуті та можуть надати кадри інструкторів для навчання новобранців або підкріплених. Однак Росія розгорнула багато з цих третіх батальйонів в Україні.
Багато з призваних військовослужбовців протягом кількох років не мали жодного військового досвіду.
Відсутність військових інструкторів і поспіх, з яким Росія розпочала мобілізацію, свідчить про те, що багато призваних військ будуть розгорнуті на лінії фронту з мінімальною відповідною підготовкою. У розвідці припускають, що вони, ймовірно, постраждають від високого рівня виснаження.
- Розпочалася двісті п’ятнадцята доба протистояння російському широкомасштабному вторгненню. Протягом доби від російських обстрілів постраждало понад 40 населених пунктів. Це, зокрема, Куп’янськ, Краматорськ, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Кам’янка, Курахове, Павлівка, Запоріжжя, Нікополь, Очаків, Миколаїв та Одеса.
- Збройні сили Росії не створювали умов для ефективної широкомасштабної мобілізації принаймні з 2008 року і не створювали резервні сили, необхідні для миттєвої мобілізації, спрямованої на негайний вплив на поле бою. Швидких розв’язання цих проблем немає.
- Протягом 25 березня Збройні сили України ліквідували 500 одиниць живої сили ворога. Кількість убитих загарбників перевищила 57 тисяч.