Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

На військові бази почали надходити перші частини призваних за частковою мобілізацією з Росії – уже видано багато десятків тисяч призовних листів.

У розвідці констатують, що тепер Росія зіткнеться з адміністративною та матеріально-технічною проблемою, щоб забезпечити навчання цих військ. На відміну від більшості західних армій, російські військові проводять початкову підготовку солдатів нижчого рівня в межах своїх призначених оперативних підрозділів, а не в спеціальних навчальних закладах.

Один батальйон у кожній російській бригаді залишатиметься в гарнізоні, якщо інші два будуть розгорнуті та можуть надати кадри інструкторів для навчання новобранців або підкріплених. Однак Росія розгорнула багато з цих третіх батальйонів в Україні.

Багато з призваних військовослужбовців протягом кількох років не мали жодного військового досвіду.

Відсутність військових інструкторів і поспіх, з яким Росія розпочала мобілізацію, свідчить про те, що багато призваних військ будуть розгорнуті на лінії фронту з мінімальною відповідною підготовкою. У розвідці припускають, що вони, ймовірно, постраждають від високого рівня виснаження.