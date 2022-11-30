До Верховної Ради України надійшла заява Олександра Кубракова про звільнення з посади міністра інфраструктури України.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук у Telegram.

“До Верховної Ради Україні надійшла заява Олександра Миколайовича Кубракова про звільнення з посади міністра інфраструктури України”, – зазначив Мельничук.

Своєю чергою, народний депутат Ярослав Железняк зауважив, що спочатку потрібно, щоб нардепи проголосували за звільнення Кубракова з посади міністра інфраструктури України.

Також він додав, що після того, як Верховна Рада проголосує за його звільнення, коаліція подасть проєкт постанови про призначення Кубракова віцепрем’єр-міністром і об’єднає два міністерства (інфраструктури та регіональної політики). За словами нардепа, це станеться цього тижня.

Що відомо про Олександра Кубракова?

Олександр Кубраков народився 20 серпня 1982 року у Першотравенську Дніпропетровської області України. Закінчив Київський економічний університет, спеціальність – маркетолог, пройшов короткотермінову програму у “Harvard Kennedy School”.

З 19 листопада 2019 року — голова “Укравтодору”. За 2020 рік на автодороги виділили понад 120 млрд гривень на 4000 км. Частину коштів через різні причини не встигли освоїти, тому план із ремонту та будівництва доріг частково не виконали.

19 травня 2021 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подав до Верховної Ради кандидатуру Кубракова на посаду міністра інфраструктури. Того ж дня комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури підтримав кандидатуру Кубракова для призначення на цю посаду.

20 травня 2021 року Верховна Рада призначила Кубракова міністром інфраструктури України. За його призначення проголосували 284 депутати.