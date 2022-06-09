До Верховної Ради України внесли законопроєкт, який передбачає позбавлення громадянства за державну зраду.

Йдеться про законопроєкт №7452. Його було опубліковано на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що проєкт закону передбачає внесення змін до статті 111 Кримінального Кодексу України щодо позбавлення громадянства України за державну зраду. Текст законопроєкту наразі недоступний.

Слід зазначити, що ці зміни суперечать статті 25 Конституції України, згідно з якою громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство, а також вигнаний за межі держави.

Відомо, що ініціатором внесення законопроєкту є нардеп ВР 9-го скликання від партії “Слуга народу” Сергій Кузьміних.

Кузьміних також є автором нещодавніх депутатських звернень, які пропонують перейменувати одну з вулиць у центрі Романівської та Миропільської громад на честь президента України Володимира Зеленського.

Водночас, як повідомляв раніше редактор видання “Цензор.Нет” Юрій Бутусов, 28 січня Кузьміних затримали під час передавання йому хабаря.

Також Генпрокурор України Ірина Венедиктова повідомила про підозру “слуги” в скоєнні злочину із використанням повноважень та впливу.