До Верховної Ради України внесли проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності пішоходів за невикористання світлоповертальних елементів у темну пору доби чи в умовах недостатньої видимості.

Про це йдеться на сайті ВРУ.

Ініціатором законопроєкту став нардеп від “Слуги народу” та заступник голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

Нардеп пропонує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст. 1122).

Частину першу статті 127 Крейденко пропонує доповнити наступним пунктом:

“Непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, пересування ними проїзною частиною або узбіччям у темну пору доби чи в умовах недостатньої видимості без використання світлоповертальних елементів (стрічки, наклейки, жилету тощо) або одягу, який має світлоповертальні елементи, невиконання інших правил дорожнього руху – тягнуть за собою попередження або накладення штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”.

У пояснювальній записці нардеп зауважив, що у правилах дорожнього руху міститься пункт, який зобов’язує пішоходів, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, носити світлоповертальні елементи у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.

Водночас у Кодексі України про адміністративні правопорушення немає норми, яка б передбачала відповідальність за невиконання вище вказаного ПДР.

“Зважаючи на це, пішоходи нехтують дотриманням Правил дорожнього руху, що не сприяє попередженню та запобіганню дорожньо-транспортних пригод, спричинених неможливістю водіями у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості розпізнати пішоходів. За статистикою, саме низька видимість пішоходів у темний час доби (особливо в осінньо-зимовий період) є однією з найпоширеніших причин ДТП з фатальними наслідками в Україні”, – мовиться у записці.