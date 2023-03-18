Троє міністрів ініціюють свою відставку, відповідні заяви вони уже направили голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку.

Про це повідомив Руслан Стефанчук у Facebook.

Як повідомив глава ВРУ, сьогодні до Верховної Ради України надійшли три заяви з проханням прийняти відставку: від міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна, а також від віцепрем’єр-міністра України – Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

“Усі заяви будуть розглянуті, згідно із законом, на найближчому пленарному засіданні”, – наголосив Стефанчук.

Він додав, що нових міністрів буде призначено невідкладно з моменту отримання відповідного подання.

За словами Руслана Стефанчука, після звільнення Михайла Федорова його кандидатура розглядатиметься на посаду віцепрем’єр-міністра з “більш розширеними повноваженнями”.

Глава ВР додав зображення відповідних заяв: