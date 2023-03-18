Про це повідомив Руслан Стефанчук у Facebook.
Як повідомив глава ВРУ, сьогодні до Верховної Ради України надійшли три заяви з проханням прийняти відставку: від міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна, а також від віцепрем’єр-міністра України – Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
“Усі заяви будуть розглянуті, згідно із законом, на найближчому пленарному засіданні”, – наголосив Стефанчук.
Він додав, що нових міністрів буде призначено невідкладно з моменту отримання відповідного подання.
За словами Руслана Стефанчука, після звільнення Михайла Федорова його кандидатура розглядатиметься на посаду віцепрем’єр-міністра з “більш розширеними повноваженнями”.
Глава ВР додав зображення відповідних заяв:
- 17 березня стало відомо, що Сергій Шкарлет залишає посаду міністра освіти та науки України.
- Також посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України залишає Павло Рябікін – його замінить Олександр Камишін. Раніше він очолював “Укрзалізницю”.